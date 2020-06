Internet der Dinge soll Deutschland neue Chance eröffnen

Das Internet der Dinge hält für Deutschland nach Einschätzung des Deutschland-Chefs von Cisco, Oliver Tuszik, eine große Chance bereit, weltweit eine führende Rolle in der Netzwirtschaft einzunehmen. Alle Entwicklungsschritte des Internets seien bisher von US-amerikanischen Unternehmen maßgeblich getrieben worden, sagte Tuszik am Donnerstag in Berlin.