Investor fordert von Yahoo Fusion mit AOL

Der Internetkonzern Yahoo wird von einem Investor zu einer Fusion mit dem Rivalen AOL gedrängt. Die Firma Starboard Value erklärte am Freitag, ein erhebliches Paket an Yahoo-Aktien erworben zu haben. In einem offen Brief an Yahoo-Chefin Marissa Mayer forderte sie ein Zusammengehen mit AOL. Das könne Kosteneinsparungen von mehr als einer Milliarde Dollar bringen.

Starboard kündigte an, den direkten Kontakt zum Yahoo-Management zu suchen, um die Umsetzung der Pläne zu diskutieren. Der Investor will ferner, dass der Konzern seine lukrativen Anteile am gerade an die Börse gegangenen chinesischen Online-Händler Alibaba sowie an Yahoo Japan zu Geld macht. Er hat dazu nach eigener Auskunft verschiedene Modelle entwickelt, wie die Mittel mit nur minimalen Steuerbelastungen an die Aktionäre weitergereicht werden können.