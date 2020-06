Investor Icahn fordert PayPal-Abspaltung von eBay

Icahn warf am Montag zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats Interessenkonflikte und Selbstbereicherung auf Kosten der Firma vor. In einem offenen Brief unterstellte er gleichzeitig eBay-Chef John Donahoe, fahrlässig oder sogar absichtlich die Augen zu verschließen. eBay wies die Vorwürfe umgehend zurück.