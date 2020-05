Investor Icahn kündigt "interessanten" Brief an Apple an

Der US-Großinvestor Carl Icahn hat für Donnerstag einen offenen Brief an Apple-Chef Tim Cook angekündigt. „Ich glaube, er wird interessant“, erklärte Icahn am Mittwoch über den Twitter zu dem Schreiben. Einzelheiten nannte er nicht. Weitere Details dürften in der US-TV-Show Halftime Report auf CNBC am Donnerstag bekannt gegeben werden, in der Icahn zu Gast sein wird.