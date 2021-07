Investor Icahn schichtet eBay-Anteil in Paypal-Aktien um

Der US-Großinvestor Carl Icahn hat seine eBbay-Aktien verkauft und sich stattdessen in gleicher Größenordnung an der ehemaligen Konzerntochter Paypal beteiligt. Der wegen seiner harten Gangart umstrittene New Yorker Milliardär hält nun 46,3 Millionen Anteilscheine und damit etwa 3,8 Prozent an dem Bezahldienst, wie aus einer Pflichtmitteilung seines Hedgefonds an die US-Börsenaufsicht hervorgeht.

Paypal war nach der Trennung von eBay im Juli als eigenständiges Unternehmen an der Börse gestartet. Zuvor hatte Icahn, der für seine aggressive Einmischung in Management-Belange bekannt ist, Druck für die Abtrennung der wachstumsstarken Bezahltochter gemacht. Dem Quartalsbericht seines Fonds zufolge hält der Investor zudem 1,36 Millionen Aktien des Versicherungsriesen AIG. Ende Oktober hatte Icahn öffentlich die Aufspaltung des Konzerns gefordert.