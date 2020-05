Investor Icahn und eBay streiten über Bezahldienst PayPal

Donahoe verteidigte in einer Telefonkonferenz mit Analysten sein Festhalten an PayPal. So versorge eBay seine Tochter mit Daten und trage so zum Erfolg bei. Zudem finanziere eBay das Wachstum bei dem Bezahldienst. In einem Reuters-Interview sagte der Manager, sein Unternehmen habe nach dem Erhalt von Icahns Brief Rat bei Goldman Sachs gesucht.

Einige Analysten verweisen aber auf mögliche Vorteile einer Abspaltung: So könnten dann auch eBay-Konkurrenten den Bezahldienst nutzen, der Ende der 90er Jahre gegründet wurde und den der Konzern im Jahr 2002 für 1,5 Milliarden Dollar kaufte. Inzwischen erwirtschaftet PayPal 40 Prozent des eBay-Umsatzes. Im Weihnachtsquartal wuchs die Tochter um 19 Prozent, wie eBay zudem bekanntgab.