Jack Dorsey wird Executive Chairman bei Twitter

„Ich bin aufgeregt wieder bei Twitter zu arbeiten“, teilte Jack Dorsey – natürlich über einen Tweet – mit. Der Mitbegründer von Twitter hatte sich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen und war in der Firma nur mehr als Vorstand tätig. Nun wird er sich in der neu geschaffenen Position des „Executive Chairman“ wieder in die Entwicklung des Dienstes einbringen. Während Dorsey quasi Visionen und Ideen spinnt, wird CEO Dick Costolo weiterhin das Tagesgeschäft abwickeln. Dorsey war von 2006 bis 2008 CEO von Twitter, gab dann an Mitbegründer Evan Williams ab, der wiederum Platz für Dick Costolo machte. Seiner Rolle als CEO des Bezahl-Services Square bleibt Dorsey weiterhin treu.