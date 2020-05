Japan baut nach 50 Jahren wieder eigenes Passagierflugzeug

2017 sollen dann die ersten Jets an Fluggesellschaften ausgeliefert werden. Bisher stehen über 400 Bestellungen aus dem In- und Ausland in den Auftragsbüchern. Laut der Wirtschaftszeitung "Nikkei" sollen es bis zum Jahr 2018 bereits 1.000 Maschinen sein.

Die Japaner sehen sich schon jetzt mit einem zunehmend schärferen internationalen Wettbewerb konfrontiert. Dennoch will das Unternehmen in den nächsten 20 Jahren über 50 Prozent des weltweiten Marktes für solche Regionalflugzeuge abdecken, wie der Präsident von Mitsubishi Aircraft, Teruaki Kawai, dem " Wall Street Journal" sagte. Mitsubishi rechne damit, dass in diesem Zeitraum mehr als 5.000 solcher Jets ausgeliefert werden.