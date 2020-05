Jesper Ovesen verlässt Nokia-Tochter NSN

Der Däne trete ab, sobald die Finnen ihr Handygeschäft an Microsoft abgegeben haben, teilte Nokia am Montag mit. Der Abschluss der Transaktion wird im kommenden ersten Quartal erwartet. Ovesen war 2011 zum Netzwerkbauer NSN gekommen, als die Firma noch gemeinsam Nokia und Siemens gehörte und in einer schweren Krise steckte. Als „aktiver“ Aufsichtsratschef sollte er mithelfen, den Hersteller von Mobilfunktechnik in eine bessere Zukunft zu führen. Nach der Trennung vom Handygeschäft ist Nokia nun weitgehend auf die frühere Netzwerksparte reduziert, die mittlerweile alleine den Finnen gehört, nachdem Siemens seine Anteile verkauft hat.