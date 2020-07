Jumio: SDK und fünf Millionen für Start-ups

hat heute ein SDK für seinen Dienst Netswipe veröffentlicht. Dieser ermöglicht, die Identität eines Computernutzers über das Scannen eines Ausweises mit einer Webcam zu überprüfen. Mit der Hilfe des SDK können Entwickler diese Funktion ihren Anwendungen hinzufügen. Derzeit unterstützt das mobile SDK lediglich, eine Android-Version soll bald folgen.

Des weiteren kündigte man an, fünf Millionen US-Dollar aus den bisherigen Einnahmen mit dem Dienst in neue Start-ups zu investieren. "Wir haben uns für diesen Schritt entschlossen, um jungen Start-ups zu helfen und die Entwickler-Community zu unterstützen.", sagt Daniel Mattes, der Gründer von Jumio. Mattes wurde durch als Gründer des VoIP-Dienstes Jajah bekannt, den er 2009 für mehr als 200 Millionen US-Dollar an die spanische Telefonica verkaufen konnte.