Kapsch will europaweit bei Smart-Metering mitmischen

Das Know-how das Kapsch in Österreich sammelt, soll auch in anderen Ländern helfen, Geschäfte zu machen. “Gerade in Osteuropa sind wir schon länger aktiv. Diese Länder sind bei der Einführung von Smart-Grids etwas hinter Österreich zurück, wir hoffen, dass wir uns dort einbringen können”, so Christian Trupp vom Kapsch-Smart Energy Vertriebsteam. Dass Smart Metering mehr oder weniger in ganz Europa kommen wird, gilt bei Kapsch als sicher. “Unser System ist nicht auf die Smart-Meter eines bestimmten Herstellers zugeschnitten, sondern mit verschiedenen Geräten und Kommunikationstechnologien kompatibel”, erklärt Schober. Längerfristig fasst Kapsch auch Länder außerhalb der EU, etwa die Türkei, als Ziele ins Auge.

Die Bedenken von Kritikern, die es vor allem in den Bereichen Datenschutz, Sicherheit und Fernsteuerung der Smart-Meter durch die Betreiber gibt, sieht man bei Kapsch gelassen. Sämtliche rechtlichen Vorgaben würden erfüllt und die Sicherheitsstandards seien hoch. Ein ferngesteuertes Abschalten der Stromversorgung durch den Betrieber bei Nicht-Bezahlen der Rechnung hält Schober nicht für realistisch. Denkbar wäre aber die Einführung eines Sozial-Tarifs, der bedürftigen Haushalten eine Energie-Grundversorgung zusichert, darüber hinausgehenden Stromkonsum aber untersagt. “Das ist aber Sache der Politik, wir bieten lediglich die technologische Plattform”, so Trupp. Die Einführung smarter Netze ermögliche auch viele positive Entwicklungen. "Wir sind daran interessiert, die technischen Voraussetzungen für eine effiziente, ökologische Stromversorgung zu liefern. ”, so Schober.

Die Energienetze sollen in Zukunft dezentraler organisiert werden, was den Ansprüchen von nicht konstanten, ökologischen Energiequellen besser entspricht. In diesem Bereich entwickelt Kapsch eigene Lösungen, um die Möglichkeiten von smarten Netzen besser zu nutzen. So wurde etwa ein Lastschaltmodul entwickelt, das flexible Schaltzeiten für Geräte ermöglicht. So kann ein intelligentes Netz das Aufheizen des Boilers oder ähnlich energieintensive Arbeiten auf Zeiten verschieben, zu denen es Überkapazitäten gibt.