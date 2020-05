Kein Umsatzeinbruch bei US-IT-Firmen nach NSA-Affäre

Große US-Internet-Konzerne wie Google, Microsoft und Amazon bleiben Experten zufolge nach den Ausspäh-Enthüllungen des Ex-US-Geheimdienstlers Edward Snowden bisher von den befürchteten Umsatzeinbrüchen verschont. Insider der Firmen sagten der Nachrichtenagentur Reuters in den vergangenen Tagen, es gebe keine negativen Auswirkungen in den Sparten mit Diensten in Rechnerzentren ( Cloud Computing). Eine Amazon-Sprecherin erklärte, die Geschäfte „laufen so gut wie nie“. Mitarbeiter von Google sagten, der Konzern spüre bisher keine gravierenden Auswirkungen durch die Debatte.