Kickstarter will nie an die Börse gehen

„Wir versprechen weiterhin, das Unternehmen nie zu verkaufen und nie an die Börse zu gehen“, sagte Kickstarter-Mitgründer und Chef Yancey Strickler der Deutschen Presse-Agentur.

Bei Kickstarter können Nutzer verschiedene Projekte von Musik oder Filmen bis hin zu Gadgets wie Computeruhren unterstützen. Seit der Gründung 2009 kamen so rund 1,5 Milliarden Dollar für mehr als 85 000 Projekte zusammen. Erst vor zwei Wochen startete die New Yorker Firma eine Version in deutscher Sprache und ermöglichte das Bezahlen in Euro.