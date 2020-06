KochAbo: „Sind mittlerweile profitabel"

Die Geschäftsidee von KochAbo: Nach Onlinebestellung werden Rezepte inklusive aller notwendigen Zutaten direkt an die Haustüre geliefert, seit Mai 2013 österreichweit. Möglich machen das regionale Logistikpartner. In Wien liefert KochAbo selbst aus. Verpackt werden die Essenboxen übrigens von der Post. Wie hoch der Anteil der Logistik am Preis der Essensbox ist, wollte Ströck nicht beziffern. Nur soviel: Knapp die Hälfte des Preises wird für die Zutaten aufgewendet. Eine Box mit drei Rezepten für zwei Personen kostet 41,90 Euro.

Vorbild für KochAbo war Linas Matkasse aus Schweden. Vor sechs Jahren gestartet, schreibt „Linas Matkasse“ bereits einen Umsatz von 90 Millionen Euro. In Schweden gibt es laut Ströck mehr als 60 Anbieter. Auch KochAbo hat im Raum Wien mit Dein Einkaufssackerl einen Konkurrenten. Ströck geht davon aus, dass der Markt Österreich groß genug für mehrere Anbieter ist. In der ersten Hälfte 2015 will KochAbo zum größten Lebensmittelhändler werden. In zehn Jahren soll der Kundenstamm auf 150.000 bis 200.000 Haushalte angewachsen sein. Ströck hält 15.000 Bestellungen pro Woche für möglich. Das Bestellen von Lebensmitteln gilt in der Branche generell als Wachstumsmarkt.