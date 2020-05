Kontaktloses Bezahlen: "NFC verdrängt Bargeld"

MasterCard will bis 2020 in Europa flächendeckend NFC-Zahlungen bei seinen Bezahlterminals ermöglichen. In Österreich wurden bislang bereits knapp 15 Prozent der Terminals umgestellt. Führend ist dabei der Lebensmittelhandel, wo bereits 10.500 oder 60 Prozent der Terminals NFC-fähig sind, gefolgt von Drogerien und Apotheken (17,4 Prozent), der Gastronomie (9,6 Prozent) und Trafiken (8,9 Prozent).

NFC komme bei Kunden und Kassierkräften gut an, sagt Franz Hölzl von der Supermarktkette Spar, die in Österreich derzeit 4500 NFC-fähige Kassenterminals im Einsatz hat. Im Lebensmittelhandel werde zwar nach wie vor überwiegend bar bezahlt, Kunden würden aber bei kleineren Beträgen zunehmend auch die kontaktlose Bezahloption wählen. Bei Spar wurden im August rund zehn Prozent der Kartenzahlungen, oder 330.000 Transaktionen, kontatklos durchgeführt. Noch wüssten nicht alle Kunden, an welchen Terminals NFC-Zahlungen möglich seien, sagt Hölzl: "Wir müssen es noch etwas einfacher gestalten."