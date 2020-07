Langsames Internet bremst deutsche Wirtschaft in China

Drei Viertel beklagen die größten Probleme im Personalbereich, da Löhne steigen und qualifizierte Mitarbeiter schwer zu finden und zu halten sind. Zur größten Herausforderung, die nicht mit Personal zu tun hat, stieg erstmals das langsame Internet auf. 44 Prozent beklagten zudem Online-Zensur. Auch nach einer separaten Umfrage der EU-Handelskammer in China sahen 86 Prozent der befragten Unternehmen ihre Geschäfte durch das langsame Internet „negativ“ beeinflusst.

„Die Internetgeschwindigkeit hat in den vergangenen Monaten spürbar abgenommen, während Zugang zu ausländischen Webseiten allgemein weniger verlässlich geworden ist“, stellt die Kammer in einer Analyse fest. Die Internetprobleme führten auch dazu, dass sich weniger Unternehmen als im Vorjahr an der Erhebung beteiligten. Nur 417 oder 17,4 Prozent der 2.400 Mitgliedsunternehmen beantworteten die Online-Umfrage, die über einen Server in den USA lief. „Mehr als 30 Prozent“ brachen die Teilnahme zwischendurch ab, weil die Verbindung zu langsam war, wie die Organisatoren berichteten.