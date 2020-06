Lenovo verdient dank Smartphone-Expansion mehr

Die Expansion in den Smartphone-Markt zahlt sich für den chinesischen Computer-Hersteller Lenovo aus. Der Gewinn kletterte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013/14 (bis Ende März) um 29 Prozent auf umgerechnet 596 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz stieg um gut 14 Prozent auf über 28 Milliarden Euro. Lenovo profitierte dabei vom starken Wachstum der Sparte mit mobilen Geräten. Hier wurde ein Rekordabsatz verzeichnet. In dem von Samsung und Apple dominierten Markt sind die Chinesen mittlerweile die Nummer vier.