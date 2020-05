Lenovo: "Wir wollen Apple und Samsung überholen"

Im Smartphone-Bereich als wichtiger Player zu agieren, war schon länger das erklärte Ziel, wie auch einige Aussagen von Yang gegenüber der futurezone im Vorjahr zeigten. Motorola soll dabei ganz oben auf der Liste gestanden sein, wie Yang nach der Überraschungskauf zugab. So sei der Konzern schon 2011 nach der Aufspaltung von Motorola in zwei Sparten am Kauf interessiert gewesen. Als Google schließlich Motorola Mobility 2012 übernahm, habe er Eric Schmidt von Google zum Essen eingeladen und deponiert, dass Lenovo jederzeit bereit stehe, die Sparte zu übernehmen, falls Google es sich anders überlege.

Wie aus dem Interview ersichtlich wird, wurde der Deal in kurzer Zeit abgewickelt. "Vor zwei Monaten habe ich ein E-Mail von Schmidt bekommen, in dem er mich fragte, ob ich noch Interesse habe. Ich bin viele Male nach Silicon Valley gefahren - in zwei Monaten war der Deal unter Dach und Fach", erklärt Yang.