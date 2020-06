LinkedIn eröffnet Büro in Deutschland

Das globale Karriere-Netzwerk LinkedIn will mit einem Büro in München neue Mitglieder und Kunden im deutschsprachigen Raum gewinnen. Bislang gebe es hier zwei Millionen Mitglieder, und „wir wachsen weiter sehr schnell“, sagte Europachef Ariel Eckstein. Allein im letzten Quartal seien 220.000 neue Mitglieder hinzugekommen. LinkedIn ist mit 120 Millionen Mitgliedern weltweit das größte Business-Netzwerk, liegt in Deutschland aber hinter dem Konkurrenten Xing, der 4,9 Millionen Menschen in den deutschsprachigen Ländern vernetzt.

Xing sei ein in Deutschland etablierter Wettbewerber, sagte Eckstein im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. „Unser Ziel ist es, in Deutschland weiter zuzulegen.“ Das neue Büro werde sich sowohl um die Mitglieder kümmern als auch um Unternehmenskunden für Business-Lösungen. Dabei handelt es sich um Angebote für die Anwerbung neuer Mitarbeiter sowie für zielgerichtete Werbung.

Bekanntheit steigern

Vom LinkedIn-Umsatz - im zweiten Quartal dieses Jahres waren es 121 Millionen Dollar - entfallen nach Angaben Ecksteins 48 Prozent auf das Geschäft mit Dienstleistungen für die Personalsuche, 32 Prozent auf Werbung und 20 Prozent auf Einnahmen von zahlenden Mitgliedern. Wie bei Xing ist die Basismitgliedschaft bei LinkedIn kostenlos, für zusätzliche Funktionen fallen Gebühren an.

Der Leiter der neuen Niederlassung, Kai Deininger, sagte, er sehe seine Hauptaufgabe darin, die Bekanntheit von LinkedIn auf dem deutschen Markt zu verstärken und einen engen Kontakt sowohl zu Mitgliedern als auch zu Kunden aufzubauen. Bereits 2009 hatte LinkedIn eine deutschsprachige Version seiner Plattform eingeführt. Jetzt folgen nach Angaben Ecksteins auch Portale auf Russisch, Rumänisch und Türkisch.