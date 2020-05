LinkedIn schlägt Google bei Streit um Grundstück

„Wir wissen, dass der Stadtrat eine schwere Entscheidung treffen musste, und bedanken uns bei unserer Gemeinde für mehr als sechs Stunden Debatte“, erklärte Google-Vize-Präsident David Radcliffe auf AFP-Anfrage. Google bleibe mit den Verantwortlichen in Mountain View in Gesprächen über die Zukunft des IT-Konzerns in der Stadt.

Zahlreiche IT-Konzerne in den USA planen derzeit neue, imposante Firmenzentralen. Facebook errichtet einen von Stararchitekt Frank Gehry geplanten Campus in Menlo Park. Apple erhielt letztes Jahr die Erlaubnis, in Cupertino einen neuen Komplex zu bauen. Der Entwurf von Norman Foster erinnert an eine fliegende Untertasse.