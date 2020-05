LTE-Auktion: Drei blitzt bei Verwaltungsgerichtshof ab

Allerdings war das dem VwGH zu wenig konkret: "Mit dem Argument, dass die sofortige Umsetzung des Bescheides dem zwingenden öffentlichen Interessen an einem funktionierenden Wettbewerb zuwiderliefe, was die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung geradezu verlange, gelingt es der Beschwerdeführerin nicht, zu konkretisieren, worin für sie der unverhältnismäßige Nachteil gelegen wäre." Dem Antrag wurde daher nicht stattgegeben, so das Gericht.

Gegen die Auktion laufen noch weitere Einsprüche von "3" und T-Mobile Austria, die Telekom Austria (A1) will dem Vernehmen nach nicht berufen. Die Versteigerung hatte zwei Milliarden Euro in das Bundesbudget gespült. Die Branche hatte allerdings gehofft eine Milliarde als Breitbandförderung wieder zurück zu bekommen - im Regierungsprogramm steht davon aber nichts. Die Telekom Austria, die zu 28 Prozent den Österreicherinnen und Österreichern gehört, hat neben liquiden Mitteln auch bereits den Finanzmarkt angezapft um die eine Milliarde Euro aufzutreiben, die sie zahlen muss.