Lufthansa will aus Kostengründen Rechenzentren ausgliedern

Die AUA-Mutter Lufthansa will einen großen Teil ihrer IT-Tochter aus dem Konzern ausgliedern. Es sei geplant, den Infrastrukturbereich mit zusammen rund 1300 Mitarbeitern in eine Partnerschaft mit einem internationalen Anbieter zu überführen, sagte eine Sprecherin der Lufthansa Systems AG am Freitag auf Anfrage. Auch 1.000 Mitarbeiter in Deutschland seien betroffen.

Grund für den Umbau ist der interne Kostendruck: Der Lufthansa-Konzern will im Zuge des Sparprogramms „Score“ die Infrastrukturleistungen von Rechen- und Callcentern neu ausschreiben und erwartet Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich. Die Systems AG sah sich nicht in der Lage, die Leistungen wettbewerbsfähig anzubieten. Bei anstehenden Verhandlungen solle nun besonders auf den Erhalt der Arbeitsplätze geachtet werden.