Mario Kart kann Nintendo-Verluste nicht stoppen

Der Spiele-Riese Nintendo hängt weiter in den roten Zahlen fest, Mario Kart konnte die Verkaufszahlen der Wii U nicht wie erhofft ankurbeln.

Lahme Verkaufszahlen für Wii U

Das Spiel verkaufte sich 2,82 Millionen Mal. Gleichzeitig wurde Nintendo aber nur 510 000 Geräte der Wii U los. Das war zwar mehr als dreimal so viel wie im sehr schwach ausgefallenen Vorjahresquartal - reichte aber nicht aus, um einen Verlust zu verhindern. Der Umsatz in dem Ende Juni abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal sank im Jahresvergleich um 8,4 Prozent auf knapp 74,7 Milliarden Yen (545,3 Mrd Euro), wie Nintendo am Mittwoch mitteilte.