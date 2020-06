Marketingchef wird Mozilla übergangsweise führen

Nach dem tumultartigen Abgang von Mozilla-Chef Brendan Eich übernimmt der bisherige Marketingverantwortliche Chris Beard übergangsweise die Führung des Firefox-Entwicklers. „ Chris ist länger bei Mozilla als die meisten anderen“, erklärte die Vorsitzende des Verwaltungsrats, Mitchell Baker, am Montag in einem Blogeintrag. „Niemand ist in dieser Zeit des Umbruchs besser dazu geeignet, unsere Geschicke zu lenken.“

Bis ein neuer CEO gefunden ist, wird Beard das Unternehmen leiten. Mozilla müsse nun schnell und entschlossen handeln. “Die jüngsten Ereignisse wollen wir als Katalysator nützen und um Mozillas Führung auszubauen. Die Ernennung von Chris Beard zum Interims-CEO ist der erste Schritt dazu”, so Mozilla im Blogposting.