Marktanteil von Blackberry sinkt auf 0 Prozent

Denn einer neuen Erhebung des Marktforschungsinstituts CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) zufolge, weist Blackberry für das abgelaufene Schlussquartal 2013 im Endkunden-Segment in den USA sage und schreibe 0 Prozent Marktanteil an Neukunden auf. Der Studie zufolge hatte Apple nicht zuletzt durch den Verkaufsstart von iPhone 5S und 5C mit 48 Prozent knapp die Nase vor Android-Geräten (46 Prozent) vorne, Windows ist mit drei Prozent Marktanteil an Neuanmeldungen ebenfalls fast unter der Wahrnehmungsgrenze.