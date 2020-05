Marktanteile: Android gewinnt, Apple und Windows verlieren

Mit der Referenzplattform Android One will Google in Indien in den kommenden Wochen ein Smartphone an den Start schicken, das weniger als hundert Dollar kostet. Die Android One Smartphones werden, ähnlich wie die Nexus- und Google-Play-Editionen mit leicht modifiziertem Stock-Android ausgestattet sein. Google will damit Smartphone-Herstellern unter werden Arme greifen, günstige Smartphones zu produzieren.

Vor allem in Verbindung mit Googles Project Loon, bei dem der Technologiekonzern mithilfe von Ballons entlegene Regionen mit Netzzugang versorgen will, könnte der Plan, ärmere Länder mit kostengünstige Smartphones auszustatten, eine Menge neuer Kunden bringen.