Media-Saturn will Online- und Offline-Verkauf eng verzahnen

Europas größte Elektrohandelskette Media-Saturn will die Konkurrenz aus dem Internet mit deren eigenen Waffen zurückdrängen. Man werde den stationären und den Online-Handel „komplett miteinander verschmelzen“, kündigte Deutschland-Chef Wolfgang Kirsch am Donnerstag in Ingolstadt an. Dort soll nächste Woche ein neuer Muster-Laden eröffnet werden, in dem Waren von der Waschmaschine bis zum Flachbildfernseher im Regal und auch digital präsentiert werden.

Zudem sollen Kunden Produkte online bestellen und dann im Markt an einem Drive-in-Schalter abholen oder sich nach Hause liefern lassen können. Media-Saturn, einst Umsatz- und Ertragsperle des Metro-Konzerns, setzt die Konkurrenz von Online-Händlern wie Amazon zu. Auch der Machtkampf zwischen den Eigentümern belastet die Kette.