„Mein Sohn war noch nie in einer Bankfiliale“

Das Mobey Forum, das vier Mal im Jahr an wechselnden Standorten stattfindet, und dieses Jahr von der Erste Bank nach Wien geholt wurde, will diesbezüglich einen Beitrag leisten. Es wurde 2000 von Banken und Mobiltelefonherstellern ins Leben gerufen, um das Thema mobile Finanzservices voranzutreiben. Die Geschichte des Forums ist irgendwo auch symptomatisch für die Branche. Die Gründungsmitglieder Ericsson, Motorola und Nokia existieren in ihrer damaligen Form nicht mehr bzw. wurden deren Mobilfunksparten verkauft.

"Mobil ist mittlerweile längst Mainstream geworden und umfasst natürlich nicht nur Handys, sondern auch Tablets, Notebooks, aber auch neue Formen wie Smartwatches und andere Wearables. So geht es heute auch beim Mobey Forum weniger um die mobilen Geräte, sondern mehr um vernetzte Services und Anwendungen, die Kunden im Alltag helfen", sagt Sirpa Nordlund, Executive Director des Mobey Forum zur futurezone. " Apple kann nicht die Lösung für alle Probleme sein, es liegt auch an der Finanzbranche selber, hier wichtige Inputs zu geben und tolle Services zu entwickeln", so Nordlund.