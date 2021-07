MetroPCS: Verbessertes Angebot angenommen

Der Hedgefonds Paulson & Co. erklärte am Donnerstag in New York, dass er nun beabsichtige, für den Zusammenschluss zwischen T-Mobile USA und MetroPCS zu stimmen. Auch der Vermögensverwalter Schoenfeld nahm seine Einwände zurück und stellte sich hinter die Fusion.

Milliardär John Paulson war einer der lautstärksten Kritiker des Geschäfts. Sein Hedgefonds hält knapp zehn Prozent der Anteile an MetroPCS und ist damit nach eigenen Angaben der größte Aktionär.

Nach dem überarbeiteten Angebot wird der gemeinsamen Gesellschaft aus MetroPCS und T-Mobile USA vor allem eine geringere Schuldenlast aufgebürdet. Die Aktionäre von MetroPCS müssen auf einer Hauptversammlung am 24. April der Fusion ihren Segen geben.