Microsoft beschenkt Aktionäre mit Milliarden

Microsoft beglückt seine Aktionäre mit einem riesigen Geldgeschenk. Der Windows-Hersteller erhöht nicht nur seine Quartalsdividende um 22 Prozent auf 28 Cent pro Aktie, sondern startet auch einen bis zu 40 Milliarden Dollar (30 Mrd Euro) schweren neuen Aktienrückkauf. Der Verwaltungsrat habe dafür grünes Licht gegeben, erklärte der Konzern am Dienstag am Sitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington.

Microsoft hatte bereits in der Vergangenheit einen Aktienrückkauf in gleicher Größenordnung aufgelegt, der jedoch Ende des Monats ausgelaufen wäre. Der neue hat kein Verfallsdatum. „Diese Maßnahmen spiegeln unsere Bekenntnis wider, Geld an unsere Anteilseigner auszuschütten“, erklärte Finanzchefin Amy Hood. Die Aktie stieg zum Handelsstart in New York um rund 1,5 Prozent.