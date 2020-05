Microsoft bezahlte YouTuber für Xbox-Erwähnung

Microsoft bot YouTube-Videomachern des für Gaming-Inhalte bekannten Machinima-Netzwerks drei US-Dollar pro eintausend Views an, wenn sie die Spielkonsole Xbox One in einem Video in positivem Licht erschienen ließen, berichtet Ars Technica. Teilnehmer mussten dabei bloß ein Video auf YouTube hochladen und dieses mit dem Tag “XB1M13” versehen.

Um sich für die Bezahlung zu qualifizieren, durften freilich keine kritischen Bemerkungen über Microsoft, Machinima oder die Xbox One fallen. Außerdem durfte nicht erwähnt werden, dass man Geld für die vertretene positive Meinung zur Konsole erhielt. Ars Technica beruft sich dabei auf schriftliche Teilnahmebedingungen der Aktion. Diese ist offenbar nicht die erste ihrer Art. Während des Verkaufsstarts der Xbox One wurde Videomachern ein Dollar pro tausend Views für eine positive Erwähnung geboten.