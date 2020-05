Microsoft kauft Berliner App-Entwickler 6Wunderkinder

Microsoft hat mit einer neuen Übernahme seine Einkaufstour im Mobil-App-Bereich fortgesetzt. Der US-Konzern übernimmt den Berliner App-Entwickler 6Wunderkinder, der die To-Do-List-App Wunderlist kreiert hat, für eine Summe zwischen 100 und 200 Millionen Dollar, berichtet das Wall Street Journal. Die Übernahme ist Teil eines Ausbauplans bei Mobil-Apps.

Erst vor Kurzem hat Microsoft zwei weitere Mobil-App-Entwickler übernommen, Acompli und Sunrise Atelier. Letzteres Unternehmen hat sich auf E-Mail-Apps spezialisiert. Microsoft hat es bereits in Outlook for Mobile umgetauft. 6Wunderkinder soll vorerst unter demselben Namen in Berlin weiterarbeiten.