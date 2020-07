Microsoft kauft Yammer für eine Mrd. Dollar

Das 2008 gegründete Yammer ist eines der größten Social Networks im Business-Bereich und zählt mehr als 200.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Dem Unternehmen zufolge sollen zudem mehr als 80 Prozent der wirtschaftsstarken Fortune 500 Konzerne auf die Tools von Yammer zurückgreifen. Mit dem Deal will Microsoft seine Position im Social Media Bereich für Business-Anwender stärken. Analysten bezweifeln aber, ob Microsoft sich gegen Konkurrenten behaupten kann.

"Zu spät"

Als größte Konkurrenten in diesem Bereich gelten Salesforce und Oracle, die bereits seit längerem in Social Media und Marketing-Tools investieren. Der kolportierte Preis von einer Milliarde Dollar für das Unternehmen, das noch im Februar mit 500 Millionen Dollar eingestuft wurde, sei als Eingeständnis zu sehen, dass Microsoft spät dran sei und bei dem Thema bisher massiv versagt habe, so Jonathan Yarmis, Analyst bei der Yarmis Group. An der Börse wurden die Gerüchte nicht allzu negativ aufgenommen. Microsoft schloss den Tag mit 0,7 Prozent im Plus.