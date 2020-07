Microsoft will CO2-neutral werden

Anstoß für andere Unternehmen

Die Ersparnisse sollen in einen zentralen Fonds fließen, mit dem die Entwicklung von erneuerbaren Energien für das Unternehmen vorangetrieben werden sollen. So würde Microsoft derzeit Investitionen in Windparks erwägen. Chief Operating Officer Kevin Turner meint in einem Blogeintrag zur Initiative: "Wir geben zu, dass wir nicht die erste Firma sind, die CO2-neutral wird. Aber wir hoffen, dass unsere Entscheidung anderen, sowohl kleine als auch großen, Unternehmen zeigt, was alles möglich ist." Microsoft unterhielt bereits zuvor einzelne Projekte zur Verbesserung der Umweltfreundlichkeit. So kündigte CEO Steve Ballmer 2007 an, dass Microsoft seinen CO2-Ausstoß bis 2012 um 30 Prozent verringern würde. Robert Bernard, Umweltbeauftragter von Microsoft, kündigte am Earth Day an, dass man dieses Ziel erreicht habe.

Kritik von Greenpeace

Auch andere IT-Konzerne unterhalten ähnliche Initiativen. Google gibt selbst an, bereits seit 2007 CO2-neutral zu sein, Facebook und Apple haben in den letzten Jahren vor allem ihre Bemühungen im Bereich "grüne" Datencenter vorangetrieben. Dennoch wurden