Milliardengeschäft mit vernetzten Autos

Rechtliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel Haftungsfragen, dürften sich in den kommenden sechs bis zehn Jahren lösen lassen, glaubt Scheider. Auch Probleme mit dem Datenschutz sieht er nicht: „Wir müssen dem Autokäufer Funktionen anbieten, so dass der Nutzen eindeutig größer ist als das Risiko, das er sieht“, erklärt Scheider. Durch den automatischen, von einem Airbag ausgelösten Notruf könne die Rettungszeit beispielsweise auf dem Land halbiert werden. In der Europäischen Union müssen ab 2015 Neuwagen mit automatischen Notrufsystemen ausgestattet werden, die bei einem Unfall entsprechende Daten übermitteln.

Die Anbieter müssten aber transparent zeigen, wo die Daten gelagert werden, sagte Scheider. Bosch beispielsweise wolle die Daten seiner Kunden künftig in eigenen Rechenzentren in Deutschland speichern. Außerdem arbeite der Elektronikkonzern selbst an Verschlüsselungstechniken, „um sicherzustellen, dass wir den Überblick über die Datenverarbeitungskette behalten“.