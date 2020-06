Minus 70 Prozent Gewinn - HTC schwächelt

Im abgelaufenen Vierteljahr rutschte der Nettogewinn um mehr als zwei Drittel ab auf umgerechnet 116 Mio. Euro (rund 4,5 Mrd. Taiwan-Dollar), wie der Konzern am Freitag mitteilte. Der Umsatz brach um rund ein Drittel ein auf 1,76 Mrd. Euro. Analysten erwarten jedoch eine Erholung der Erlöse im weiteren Jahresverlauf. Im zweiten Quartal könnten diese im Vergleich zum ersten um 40 Prozent zulegen, sagte Bonnie Chang von der Marktforschungsfirma Yuanta Securities.

HTC One X und One S als Hoffnungsträger

Das Management setzt große Hoffnungen auf neue Modelle wie das HTC One X und das One S, das etwa auch