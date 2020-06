Mobilfunker entwickeln neue Turbotechnik fürs LTE-Netz

LTE-Advanced (LTE-A) heißt die Technik, die den 2010 eingeführten LTE-Standard (Long Term Evolution) weiterentwickelt. Wie schnell das ist, zeigt ein Monitor im Museum. Der Wert verändert sich ständig. 531 Megabit in der Sekunde (MBit/sec), dann 564, 517, schließlich für kurze Zeit ein Maximum von 580 MBit/sec. Das ist mehr als das Zehnfache der bislang üblichen Leistung im schnellen Mobilfunknetz. Als durchschnittliche Bitrate werden 553 MBit/sec ermittelt.

Ein Team von Telekom-Technikern aus Prag hat etwa drei Monate an der Installation der Anlagen für den Feldversuch gearbeitet. Fünf LTE-Basisstationen in Alzey wurden zu LTE-A aufgerüstet - ohne zusätzliche Strahlenbelastung, wie der Leiter des Feldversuchs, Jaroslav Holis, erklärt. Auf einem Hochhaus wurden zusätzliche Antennen aufgebaut, die für die Frequenzbündelung nötig sind: Indem zwei LTE-Frequenzen, 1800 und 2600 Megahertz, zusammengelegt werden, wird eine Bandbreite von zwei Mal 150 MBit/sec möglich. Das Empfangsgerät, ein für den Feldversuch entwickelter Prototyp, hat vier Antennen statt der üblichen zwei, so dass sich in der Addition maximal 600 MBit/sec ergeben.