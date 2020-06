Murdoch übersteht Aktionärsrevolte

Die Aktionäre der News Corp. haben den Patriarchen und die anderen Mitglieder des Verwaltungsrats auf einer stürmisch verlaufenden Hauptversammlung letztlich in ihrem Ämtern bestätigt - und das trotz des Abhörskandals in Großbritannien, der den Medienkonzern seit Monaten erschüttert. Auch Murdochs Söhne James und Lachlan sitzen somit weiter in dem wichtigsten Gremium des Unternehmens.

Scharfe Kritik

Die News Corp. teilte das vorläufige Ergebnis der Abstimmung am späten Freitag (Ortszeit) in Los Angeles mit. Dort hatte sich Murdoch in den Hallen des konzerneigenen Fox-Filmstudios harsche Kritik seiner Aktionäre anhören müssen. Sie bemängelten in einer hitzigen Debatte vor allem die Machtfülle von Rupert Murdoch, der nicht nur Firmenchef ist, sondern gleichzeitig auch der Vorsitzende des Verwaltungsrats und damit sein eigener Kontrolleur.

"Für dumm verkauft"

Der australische Aktionärsschützer Stephen Mayne warf Murdoch vor, die News Corp. wie ein Familienunternehmen zu führen, obwohl der Großteil der Anteile in fremden Händen liege. „Sie haben uns lange genug für dumm verkauft.“ Julie Tanner von der katholischen Investmentfirma Christian Brothers Investment Services forderte, dass die Rollen von Firmenlenker und Chefkontrolleur getrennt werden müssten. Auch dieses Ansinnen wurde abgeschmettert.

Eine echte Überraschung ist der Wahlausgang zugunsten von Murdoch indes nicht: Der Firmengründer kontrolliert bis heute rund 40 Prozent der Stimmrechte und darf überdies auf die Unterstützung des saudischen Prinzen Al-Walid bin Talal zählen, der weitere sieben Prozent in die Waagschale wirft. Allerdings ist noch unbekannt, wie hoch die Rückendeckung für Murdoch genau ausgefallen ist. Das detaillierte Abstimmungsergebnis soll später in einer Börsenmitteilung verkündet werden.