Musik-Streaming-Dienste wachsen rasant

Musik-Streaming-Dienste wie Spotify und Rhapsody sollen in den nächsten fünf Jahren rasant wachsen. Das geht aus einer Studie von ABI Research hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Ende des Jahres soll die Anzahl zahlender Kunden weltweit 5,9 Millionen betragen, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Mobile Nutzung bringt Wachstum

Bis 2016 prognostiziert ABI Research weltweit bereits 161 Millionen Nutzer. Das entspreche jährlichen Wachstumsraten von 95 Prozent, so die Analysten. Das Wachstum werde vor allem durch die steigende Nutzung von Smartphones zum Musikonsum getrieben.

Diensteanbieter und Labels gewinnen

Gewinner dieser Entwicklung sind laut ABM Research Diensteanbieter und Konsumenten. Auch Labels würden von der steigenden Popularität mobiler Streaming-Angebote profitieren, da diese Angebote Alternativen zur unvergüteten Nutzung im Netz bieten.

Musiker verlieren

Für Musiker werde es hingegen zunehmend schwer, ihren Lebensunterhalt mit Musikaufnahmen zu verdienen, hieß es, da die Tantiemen aus solchen Diensten vergleichsweise gering sind.