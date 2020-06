Nach Chefwechsel will Acer HP Kunden abluchsen

Meg Whitman

. Nun soll die frühere eBay-Chefindas Unternehmen wieder auf Kurs bringen.habe jedoch kein Interesse an Geschäften von, fallsBereiche abstoßen wolle, bekräftigte. Der Konzern habe mit, Gateway,und E-Machines bereits vier Marken. „Langfristig erwarten wir eher eine Vereinfachung. Vier sind zu viel.“

Markteinschätzung "eher konservativ"

Durch die baldige Auslieferung des neuen Betriebssystems Windows 8 von Microsoft erwarte er einen deutlich Schub beim Verkauf von Windows-Tablet-Computern, sagte Deppeler. Acer sehe vor allem im kommerziellen Tabletmarkt große Chancen.

Für das anstehende Weihnachtsgeschäft dämpfte Deppeler dagegen die Erwartungen.

„Wenn ich mir die Entwicklung in Süd- und Südosteuropa anschaue, fällt meine Markteinschätzung eher konservativ aus.“ Die Stimmung in Europa werde sich in den kommenden Monaten nicht deutlich aufhellen, sagte der Manager vorher. „Und wenn die Negativpresse in Richtung Euro nicht aufhört, dann wird sich angesichts der Verunsicherung der Verbraucher das Jahresendgeschäft wohl nicht auf einem extrem hohen Niveau bewegen.“