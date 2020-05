Nachfrage nach IT- und Elektronikgeräten sinkt

Vier Jahre lang hat der Markt für Elektronik, IT und Handys der Krise getrotzt. Ausgerechnet zum Auftakt der Weihnachtszeit sieht die Branche erstmals wieder rot. Im 3. Quartal 2013 ging der Umsatz um 1,9 Prozent auf 1,035 Mrd. Euro zurück, erhob der Marktforscher GfK. Im 2. Quartal war noch ein leichtes Wachstum von 0,7 Prozent zu verzeichnen gewesen. Besonders Flachbildfernseher sind weniger gefragt.

In der gesamten Teilsparte Unterhaltungselektronik hält der Abwärtstrend an. In den ersten neun Monaten 2013 schrumpfte der Umsatz laut einer GfK-Mitteilung vom Mittwoch um 15,4 Prozent auf 516 Mio. Euro. Hierunter fallen, als wichtigste Produktkategorie, Flachbildfernseher. Im 3. Quartal betrug das Minus 16,3 Prozent. Den ersten Erlösrückgang seit drei Jahren musste in den Sommermonaten die Informationstechnologie hinnehmen (-3,8 Prozent auf 232 Mio. Euro), anzukreiden war das hauptsächlich dem schwächelnden PC-Markt. Im September verkauften sich bis auf Tablets alle Geräte schlechter.