Navi-Hersteller Garmin will Navigon übernehmen

Der weltweit größte Anbieter von Navigationsgeräten will offenbar weiter wachsen und übernimmt laut einem Bericht der Financial Times Deutschland das Hamburger Unternehmen Navigon. Dem Bericht zufolge soll der Kaufvertrag noch im Juni abgeschlossen werden. Aktuell war keiner der Beteiligten zu einer Stellungnahme bereit.

Nachdem Navigationsgeräte in den Jahren 2007 und 2008 noch zu den erfolgreichsten Elektronikgeräten gehörten, wurde die Situation in jüngster Vergangenheit immer schwieriger. Smartphones laufen eigenständigen Lösungen immer mehr den Rang ab. Hier sind es vorwiegend kostenlose Alternativen wie Google Maps, die Unternehmen wie Garmin das Leben schwer machen.

Navigon scheiterte etwa am US-Markt, weil der Einstieg fast zeitgleich mit dem Verkaufsstart des iPhones von Apple erfolgte. 2009 stellte das Unternehmen den Verkauf seiner Geräte in den USA wieder ein und hat seitdem mit Problemen und Verlusten zu kämpfen. Der kolportierte Verkaufspreis sei aufgrund dieser schwierigen Situation im unteren Bereich angesiedelt, so die Financial Times.