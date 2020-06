Netzwerk-Riese Cisco stoppt Umsatzschwund

Bei Cisco läuft es wieder etwas besser. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Oktober stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar (9,82 Mrd. Euro), wie der Netzwerk-Konzern am Mittwoch mitteilte. In den Vorquartalen waren die Verkäufe deutlich zurückgegangen. Der Nettogewinn sank zwar zuletzt um acht Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst trotzdem leicht - Analysten hatten schwächere Zahlen erwartet.

Das Unternehmen kündigte zudem an, dass Finanzchef Frank Calderoni zum Jahresende zurücktreten wird. Seine Nachfolge tritt Kelly Kramer an, die bisher für den Geschäftsbereich Technologie verantwortlich ist. Im August hatte Cisco den Abbau von 6.000 Stellen bbekannt gegeben Das Unternehmen stellt Geräte für den Datenverkehr her, sogenannte Router und Switches. Die Technik steckt in vielen Firmen-Netzwerken und sorgt auch dafür, dass das Internet läuft.