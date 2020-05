Neue Vorwürfe gegen Apple-Zulieferer

Wegen Missachtung grundlegender Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltstandards steht erneut eine Zulieferfirma des US-Technologiekonzerns Apple in China in der Kritik. Die US-Organisationen China Labor Watch und Green America veröffentlichten am Donnerstag einen 25-seitigen Bericht, nachdem sie im August die Arbeitsbedingungen in dem Werk Catcher Technology in Suqian untersucht hatten.

Der Bericht führt versperrte Notausgänge, unzureichende Lüftung, die Entsorgung von Industrieabfällen in Flüssen und unbezahlte Überstunden auf. Labor Watch erklärte, schon bei einer Untersuchung Anfang vergangenen Jahres seien ähnliche Probleme festgestellt worden. "Die Verstöße gegen Gesundheits- und Sicherheitsnormen in dieser Fabrik über den Zeitraum von zwei Jahren sind beunruhigend", erklärte die Kampagnenleiterin von Green America, Elizabeth O'Connell. Fehlende Sicherheitsschulungen und der unangemessene Umgang mit gefährlichen Materialien könnten lebensgefährlich sein.