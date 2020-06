Neuer Mobilfunker Spusu startet in Österreich

Preislich wolle man sich eher im Mittelklasse-Segment bewegen: „Diskonter-Niveau wird schwierig,“ so der Sprecher. Vertreiben wolle man die SIM-Karten in erster Linie online: „Es wird zwar wahrscheinlich einen Shop geben, der primäre Kanal wird aber online sein“. Man hoffe auf bis zu 100.000 Kunden im ersten Jahr. „Das wäre ambitioniert“, so Jamnig.

Ursprünglich wollte man bereits 2014 starten, jedoch kam es zuletzt zu einigen Verzögerungen. „Es gab eine lange Diskussion aufgrund des genauen Startdatums“, so der Sprecher. Nun befinde man sich jedoch in der „allerletzten Phase“ vor dem Start. Neue Details zu den Tarifen sollen „in den nächsten ein bis zwei Wochen“ bekannt gegeben werden.