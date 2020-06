Neues Greenpeace-Elektronik-Ranking: HP und Philips überholen Samsung und Dell

Greenpeace hat heute eine neue Ausgabe des Ratgebers "Grüne Elektronik" veröffentlicht. Einige Hersteller haben große Fortschritte gemacht, indem sie nach und nach problematische Chemikalien aus ihren Produkten entfernt, die Energieeffizienz ihrer Geräte verbessert und/oder die Recycling-Möglichkeiten für Konsumentinnen und Konsumenten erleichtert haben. Andere hinken jedoch stark hinterher, da es ihnen nicht einmal gelungen ist, ihre eigenen ökologischen Vorgaben zu verbessern. Positiv-Beispiele sind unter anderen Acer, HP oder Philips. Zu den Nachzüglern gehören Dell, Lenovo, Microsoft und Toshiba.

"Die Kluft zwischen Elektronikunternehmen, die fortlaufend an der ökologischen Verbesserung ihrer Produkte arbeiten, und jenen, die nur große Versprechungen machen, ist stark gewachsen", sagt Greenpeace Konsumentensprecherin Claudia Sprinz. " Philips hat mit der Einführung des ersten PVC- und BFR-freien Fernsehers gezeigt, was möglich ist. Jetzt müssen auch die anderen Hersteller folgen."

Ökonomische Umstellung bei verschiedenen Firmen

Philips hat mit dem Econova den ersten Fernseher ohne Polyvinylchlorid (PVC) und ohne bromierte Flammschutzmittel auf den Markt gebracht. " Philips hat damit seine Pläne zum stufenweisen Abbau besonders problematischer Substanzen bis Ende 2010 eingehalten und damit auch alle anderen Fernseherproduzenten überholt", so Sprinz. PVC ist ein Kunststoff, bei dessen Herstellung und Verbrennung Gase entstehen, die dauerhaft in der Umwelt verbleiben und selbst in kleinsten Konzentrationen giftig sind. Bromierte Flammschutzmittel (brominated flame retardants = BFR) können die Lern- und Gedächtnisleistung mindern, die Funktionsweise von Schilddrüse und Fortpflanzungssystem beeinträchtigen und Verhaltensstörungen verursachen.

Auch Acer erzeugt neue Geräte ohne PVC und BFR. Und HP bringt ebenfalls mehrere Notebook- und Desktop Computer-Produktserien ohne PVC und BFR auf den Markt und stellt seit kurzem auch einen PVC-freien Drucker her. Selbst die bei uns nicht so bekannten indischen Hersteller Wipro und HCL bieten mittlerweile Elektronikprodukte ohne PVC und BFR an.

Punkteabzug bei Dell, Lenovo, LG, Microsoft, Toshiba und Samsung

Im Gegensatz dazu haben es Dell, Lenovo, LG, Samsung und Toshiba bislang nicht geschafft, PC-Produktserien auf den Markt zu bringen, die ohne diese problematischen Substanzen auskommen. Denn Dell, Lenovo, LG, Microsoft, Samsung und Toshiba mussten sogar Punkte abgezogen werden, weil sie ihre Versprechen zur Entfernung problematischer Chemikalien nicht eingehalten haben.

In Führung bleiben weiterhin Nokia und Sony Ericsson, gefolgt von Philips, HP und Samsung. Den größten Abwärtssprung macht Apple, nicht aufgrund eines Punkteabzugs, sondern weil Apple von ökologisch innovativeren Firmen überholt wurde. Panasonic hat als erster Hersteller eine Initiative zur freiwilligen Rücknahme und zum Recycling seiner Fernseher in Indien gestartet. Es ist das erste Programm dieser Art für Fernseher außerhalb der OECD-Länder und das erste für Fernseher überhaupt.

"Es ist zu begrüßen, dass Panasonic in Indien Verantwortung für seine alten Fernseher übernimmt. Diesem Beispiel müssen nun auch andere Hersteller folgen und ähnliche Programme entwickeln. Das Ziel muss ein weltweites System für die Rücknahme und das Recycling von Altgeräten sein", fordert Claudia Sprinz. "Unser aktueller Ratgeber zeigt viele erfreuliche Fortschritte, doch leider auch das fehlende Engagement einiger Firmen, die den aktuellen Entwicklungen immer noch stark hinterher hinken.

(apa)