Neues Motocross Madness kommt aus Graz

Österreicher unter sich

Als von Microsoft vor rund eineinhalb Jahren die Anfrage kam, ob Bongfish den neuen Titel umsetzen will, wurde nicht lang gezögert. Seitdem arbeitet das 25-köpfige Team von Graz aus an dem kostenpflichtigen Download-Arcade Titel, der in den nächsten Monaten auf den Markt kommen wird. Dass man beim Game mit dem österreichischen Motorrad-Hersteller, KTM, kooperiert, lag auf der Hand. „Sie waren ja bereits im Original dabei, die Überzeugungsarbeit fiel nicht schwer", sagt Putz. Die Firma hat dem Studio einen Lastwagen voller Maschinen sowie Testfahrer zur Verfügung gestellt. Auf der Magna-Teststrecke wurden die Sound-Aufnahmen abgewickelt. „Die Zusammenarbeit war unkompliziert. Sie haben viel Know-How beigesteuert", sagt Putz.

Viele Studenten im Team

Der Großteil des Spiels wurde im Grazer Studio erledigt, nur wenige Aufgaben wurden an Partner auf den Philippinen ausgelagert – was laut Putz jedoch weniger mit dem Preis, als mit deren guter Arbeit und Zuverlässigkeit zu tun hat. Im Grazer Team selbst finden sich viele Absolventen von heimischen FHs und Unis. „Wir haben vier Leute von der FH Joanneum, einige von der FH MultimediaArt in Salzburg sowie einen Leveldesigner von der Angewandten. Die Programmierer kommen vor allem von der TU Graz", sagt Putz. An letzterer Institution wurde auch der Grundstein für Bongfish gelegt. Michael Putz und Klaus Hufnagl inskribierten 1993 das Telematik-Studium und begannen 1995 nebenbei mit Multimedia-Projekten Geld zu verdienen. Als Diplomarbeit konzipierten sie dann ihr erstes Spiel. Daraus entwickelte sich 1999 ein Gratis-Game für einen Snowboard-Hersteller, das 500.000 Mal geladen wurde. Der Erfolg veranlasste sie 2001 Bongfish zu gründen.