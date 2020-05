New Yorker Börse probt zur Absicherung Twitter-Börsengang

Knapp zwei Wochen vor der geplanten Erstnotierung absolvierte die New Yorker Börse NYSE am Samstag einen Testlauf, um ein Chaos wie beim Handelsstart von Facebook an der Konkurrenzbörse Nasdaq vor anderthalb Jahren zu verhindern. Ein Team von Börsenmitarbeitern, Technikern und Marktmachern simulierte in drei verschiedenen Durchgängen den IPO des Kurznachrichtendienstes. Es war die erste derartige Probe der NYSE überhaupt. „Der Test der Systeme heute Morgen war erfolgreich“, resümierte ein NYSE-Sprecher. „Wir gehen bei den Planungen für den Twitter-IPO sehr methodisch vor und arbeiten mit der Branche zusammen, um für Twitter, die Investoren und alle Marktteilnehmer eine Fachkompetenz von Weltklasse zu gewährleisten.“