Niederlande: Apple darf iPad weiter verkaufen

In dem erbitterten Patentstreit mit Apple hat Samsung eine weitere Niederlage eingesteckt. In den Niederlanden sei der Versuch gescheitert, dort den boomenden Verkauf von iPhone und iPad verbieten zu lassen, räumte der südkoreanische Eletronikkonzern am Donnerstag ein. Immerhin verabreichte ein Gericht in Den Haag dem Hersteller der Galaxy-Tabletcomputer ein Trostpflaster, indem es ihm eine Klage auf Schadenersatz nahelegte.

Patentkriege

Samsung und Apple überziehen sich im Kampf um die Führungsrolle auf dem rasant wachsenden Markt für diese neue Computergeneration weltweit gegenseitig mit Patentklagen. Dabei feuerte Apple vor knapp einem Jahr den ersten Schuss ab und warf Samsung vor, das Design von iPad und iPhone haarklein abgekupfert zu haben. Besonders brisant ist dabei, dass Apple einer der wichtigsten Kunden von Samsung ist und die Chips der Koreaner in die umstrittenen Geräte einbaut. Auch im brandneuen iPad, das erst vor einer Woche vorgestellt wurde, kommen wieder Samsung-Teile zum Einsatz.