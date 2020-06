Noch großes Potenzial bei hochauflösendem TV

Wagenhofer

Wagenhofer

Flimmit soll aber nicht die einzige Firmenbeteiligung gewesen sein, „wir schauen uns noch weitere Unternehmen an“, sagt„Dabei kommt es darauf an, dass die angebotene Lösung zu unserem Portfolio passt.“ Etwa der gesamte Bereich der Daten- oder Bildlieferung zum Kunden. Die ORS hat kürzlich auch die technische Abwicklung des Online-Vermarkters Adworx übernommen, um den Online-Werbemarkt besser zu verstehen und Komplettlösungen anbieten zu können. „Das sind alles wichtige Schritte, um im non-linearen-TV-Bereich mitmischen zu können“, so, „das passt auch zu unserer Hybrid-Strategie.“

Hybrid sei die Antwort auf die Welle der Non-Linearen Dienste. Klassisches Fernsehen werde nie abgelöst, wie man auch an der derzeitigen Ski-WM sieht. Aber man muss als Rundfunk und TV-Anstalt auch non-lineare Dienste anbieten, sonst werde man nicht überleben. „Wer immer TV-Content anbieten will, kann zu uns kommen“, sagt Wagenhofer. Er sieht in Zukunft ein großes Potential für Marktnischen und so genannte „Special Interest“-Gruppen, die ihre Inhalte via linearem TV oder Catch-up-TV anbieten. (Damit ist eine Form von Internet-TV gemeint, bei der TV-Sendungen für eine bestimmte Anzahl von Tagen nach der Ausstrahlung auf Abruf zur Verfügung gestellt werden.) „Etwa ein internationaler Jagd- und Fischer-Kanal, den Kunden abonnieren können.“ Die ORS sieht sich aber auch als Partner der Mobilfunkbetreiber, denen man White-Label-Produkte anbieten will, sprich, TV über Mobilfunknetze.